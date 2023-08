Vom Gamer zum Rennfahrer

Jann Mardenboroughs großer Traum war es, Rennfahrer zu werden, doch da sich seine Eltern das teure Hobby für ihren Sohn nicht leisten konnten, fokussierte er sein Talent auf die virtuelle Welt. Wie im Film dargestellt, ist sein Vater der ehemalige Cardiff-Fußballspieler Steve Mardenborough, doch Jann entwickelte nie ein großes Interesse für Fußball.

Seine erste große Herausforderung war das 24-Stunden-Rennen von Dubai. Dort wurde er dritter in seiner Klasse und legte den Grundstein für seine weitere Karriere. In weiterer Folge konkurrierte er in der britischen GT-Klasse und wurde sechster im GT3-Wettbewerb. 2013 wechselte er in den Formelsport und konkurrierte in der Formel 3, wo er in der Toyota Racing Serie in Neuseeland der Beste unter den Neueinsteigern war.