GamerInnen nehmen oft in Spielen unglaubliche Rollen ein, üben besondere Tätigkeiten aus und führen Leben, die sich in jederlei Hinsicht von ihrem eigenen unterscheiden und deshalb so unmöglich zu greifen zu scheinen. Dass doch manchmal schier unmögliche Träume wahr werden, zeigt nun der Action-Racer-Film "Gran Turismo", der eine wahre Geschichte erzählt – und nicht zuletzt natürlich die Verfilmung der überaus erfolgreichen Videogame-Reihe ist.

Der Trailer mit Orlando Bloom, "Noch nie in meinem Leben"-Darsteller Darren Barnet und "Stranger Things"-Star David Harbour macht überaus Lust auf mehr: