Need for Speed (2014)

Der Automechaniker Tobey Marshall (Aaron Paul) wird nach zwei Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Sein einziger Gedanke: Rache! Denn er saß nur im Kittchen, weil ihm der reiche Ex-NASCAR-Rennfahrer Dino Brewster (Dominic Cooper) einen Mord anhing. Tobey möchte es ihm heimzahlen – und eine schonungslose Verfolgungsjagd beginnt, bei der auch die Polizei mitspielt ... ähm, -rast. Es geht um nichts weniger als Leben und Tod ...

"Need for Speed" ist das erfolgreichste Car-Racing-Game aller Zeiten, die Verfilmung kennen leider nicht gar so viele Menschen – ein bisschen zu Unrecht: Zwar erfindet der Film das Action-Genre nicht neu und will ein bisschen zu offensichtlich mit dem großen "Fast & Furious"-Bruder mithalten, mit dem sich "Need for Speed" die Zielgruppe teilt, aber was soll's.

Rasant-furiose Autorennen, atemberaubende Stunts (völlig ohne CGI-Tricks!), stylishe Action und ein wie immer intensiver Aaron Paul lassen das Publikum keine Sekunde verschnaufen und sorgen für hohen Puls von Beginn an!

Kurz: Ein filmisches Vergnügen auf der Überholspur!

