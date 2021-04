Greengrass dreht Polit-Thriller über paranoiden US-Präsidenten

Für den preisgekrönten Western "Neues aus der Welt" hat Regisseur Paul Greengrass zuletzt Hollywood-Star Tom Hanks vor die Kamera geholt. Nun greift der Brite mit dem Polit-Thriller "Night of Camp David" sein nächstes Projekt an, wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am 15. April berichteten.