"Neues aus der Welt": Trailer zeigt Tom Hanks als Westernheld

Regisseur Paul Greengrass ("Die Bourne Verschwörung") arbeitet offenbar am liebsten mit Tom Hanks zusammen., Nach ihrem Teamwork bei dem für sechs Oscars nominierten Geiseldrama "Captain Phillips" brechen sie nun gemeinsam in den Wilden Westen auf.

Die Geschichte versetzt uns in den Westen der USA des Jahres 1870. Hanks spielt den Bürgerkriegsveteranen Jefferson Kyle Kidd, der in den Weiten des Landes als Nachrichtenbote unterwegs ist - sozusagen als eine sprechende Zeitung. Eines Tages trifft er auf die zehnjährige Johanna (Helena Zengel), die sechs Jahre zuvor vom indigenen Volk der Kiowa aufgenommen und großgezogen wurde und die nun, gegen ihren Willen, zu ihrer Tante und ihrem Onkel gebracht werden soll. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine weite Reise durch die erbarmungslose Wildnis hin zu einem Ort, an dem niemand von ihnen zuhause ist…