"Gregs Tagebuch 2"-Animationsfilm auf Disney+: Trailer ist da!

Darum geht's in "Gregs Tagebuch 2"

In "Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules" gehen die wilden Eskapaden des ängstlichen, katastrophenanfälligen Mittelschülers Greg Heffley weiter, wobei dieses Mal die komplizierte Beziehung zu seinem älteren Bruder Rodrick im Mittelpunkt steht. Der stachelhaarige Highschool-Schüler Rodrick ist faul und undiszipliniert und verbringt viel zu viel Zeit mit dem Üben in seiner Rockband Löded Diper. Obwohl er es liebt, Greg zu quälen, empfindet er letztlich eine tiefe Zuneigung zu seinem jüngeren Bruder.

Für Fans der Buchreihe und der originalen Filmreihe bietet "Rodrick Rules" zwar nichts Neues bezüglich der Handlung, doch die Umsetzung als Animationsfilm erlaubt es, die Geschichte nochmal mit neuen Augen zu erblicken. Außerdem wird so "Gregs Tagebuch" kindergerecht umgesetzt und an die wichtigste Zielgruppe des Films angepasst. Fans von Kindererzählungen – auch erwachsene! – sollten der Verfilmung eine Chance geben.