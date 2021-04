Traumhochzeit mit "McDreamy"

Meredith Grey und "McDreamy" Derek Shepherd heiraten endlich in der aktuellen Staffel der ÄrztInnen-Serie. Obwohl die Szene nur im Zuge eines Traums von Meredith geschieht, scheint die langersehnte Hochzeit – nicht wie in der fünften Staffel auf einem Post-It – ein würdiger Abschluss für die Liebesgeschichte von Meredith und Derek zu sein.

Das sieht auch Derek-Shepherd-Darsteller Patrick Dempsey so, wie er "Variety" verriet: "Ich denke, dass es so ein schöner Abschluss ist. Die Intention dahinter war, dass man den Leuten etwas Hoffnung gibt, weil sie so ein ikonisches Paar waren."

"Wir haben so viele Menschen verloren in diesem Jahr und der Gedanke, dass wir Engel um uns haben, die auf uns aufpassen, ist eine gute Nachricht, in der trostlosen Welt, in der wir gerade leben", fuhr der Schauspieler fort. Er sei dankbar für die positive Resonanz der Fans und erinnere sich gerne an die emotionale Erfahrung am Set zurück.