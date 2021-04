Mark "McSexy" Sloan, Staffel 9

Gleich die erste Folge der neunten Staffel knüpfte an den Flugzeugabsturz an und zeigte die verheerenden Auswirkungen. Mark "McSexy" Sloan musste sich nach dem Flugzeugabsturz am Ende der achten Staffel von seiner verstorbenen Partnerin Lexie verabschieden, doch auch er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die ihm letztendlich sein Leben kosteten. Spätestens als die lebenserhaltenden Maschinen ausgeschaltet wurden, kullerten die Tränen.

Genau wie das zugehörige Finale der achten Staffel wurde diese Episode mit 8.7 bewertet.