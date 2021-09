"Grey's Anatomy"-Set: Prügelei zwischen Dempsey und Washington?

In 17 Staffeln von "Grey's Anatomy" sind so einige Dramen passiert – und zwar nicht nur in der Serie, sondern auch am Set, wie Autorin Lynette Rice in ihrem Buch "How To Save A Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" berichtet.

Darin plaudern einige (ehemalige) MitarbeiterInnen Details aus, die auch teilweise zu Serienausstiegen von "Grey's Anatomy"-Stars geführt haben sollen. Unter anderem wird in dem Buch auch eine Prügelei am Set zwischen Patrick Dempsey (Derek "McDreamy" Shepherd) und Isaiah Washington (Preston Burke) beschrieben.