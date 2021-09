Patrick Dempseys "Grey's Anatomy"-Figur Derek "McDreamy" Shepherd wurde ab der ersten Folge zum absoluten Fan-Liebling. Der Unfall-Tod des Ehemanns von Meredith Grey (Ellen Pompeo) am Ende der elften Staffel war für viele daher ein absoluter Schock-Moment.

Wie "Screenrant" berichtet, gibt Autorin Lynette Rice in ihrem Buch "How To Save A Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" nun in einem Kapitel Einblicke in den Ausstieg von Dempsey, der eine Erleichterung für die Arbeit am Set gewesen sein soll.