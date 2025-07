"Grey's Anatomy" -Fans mussten sich lange in Geduld üben: Fast drei Monate nach dem Start auf Disney+ zeigt ProSieben ab dem 21. Juli nun endlich die 21. Staffel der beliebten Krankenhausserie auch im Free-TV. Los geht es am Montagabend zur Primetime - ab 20:15 Uhr mit gleich drei Folgen am Stück.

Für Nachschub ist gesorgt

Erst Ende März feierte die Erfolgsserie ihr 20-jähriges Jubiläum. "Grey's Anatomy" ist damit das am längsten laufende medizinische Drama in der Geschichte des US-Fernsehens. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. US-Sender ABC hat die Serie ein weiteres Mal verlängert. Staffel 22 soll noch in diesem Jahr in den USA starten. "Deadline" zufolge sind 18 neue Folgen geplant.

Auch Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (55) bleibt der Serie erhalten - trotz ihres Serienausstiegs in Staffel 19. Sie ist weiterhin in Gastauftritten zu sehen, fungiert nach wie vor als Erzählerin und als ausführende Produzentin.