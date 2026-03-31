"Grey's Anatomy" läuft weiter: ABC hat die Krankenhausserie verlängert. Es wird eine 23. Staffel geben , wie unter anderem das US-Branchenblatt "Variety" meldet . Seit dem Jahr 2005 wird die Serie ausgestrahlt - und baut den schon gehaltenen Rekord für die am längsten laufende Medizinserie in der abendlichen Primetime mit der heutigen Verlängerung weiter aus. Dabei ist das Publikumsinteresse ungebrochen. Im Jahr 2025 war die Serie laut "Variety" die meistgestreamte auf Disney+ und Hulu.

Wie Fans wissen, steht Serienstar Ellen Pompeo (56) mittlerweile nicht mehr regelmäßig vor der Kamera, blieb der Produktion aber weiterhin als Erzählerin, gelegentliche Gastdarstellerin sowie ausführende Produzentin erhalten. Das Ensemble rund um das Grey Sloan Memorial Hospital hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert.

Kim Raver und Kevin McKidd verabschieden sich von "Grey's Anatomy"

Zuletzt meldete "Deadline" auch, dass Kevin McKidd (52) und Kim Raver (57) "Grey's Anatomy" nach dem Finale der 22. Staffel verlassen. McKidd war nach den Originalbesetzungsmitgliedern Chandra Wilson, James Pickens Jr. und Ellen Pompeo der dienstälteste Dauerdarsteller der Produktion, war seit Staffel fünf dabei.

Raver dagegen blickt auf eine etwas kompliziertere Geschichte mit der Serie zurück: Sie startete als Gastdarstellerin in Staffel sechs, wurde rasch zur festen Besetzung befördert, verließ die Serie nach drei Jahren wieder, kehrte in Staffel 14 zurück und war insgesamt 12 Staffeln lang dabei. Beide wurden "Deadline" zufolge vor mehr als einem Monat über ihren bevorstehenden Abgang informiert.

Das Finale der 22. Staffel, bei dem McKidd selbst Regie führte, ist für den 7. Mai auf ABC geplant und soll am nächsten Tag auf Hulu zum Streaming bereitstehen. Im deutschen Fernsehen startet die 22. Staffel am 13. Mai bei Sixx. Zuvor war die Serie 21 Staffeln lang bei ProSieben zu sehen. Sixx gehört ebenfalls zur ProSiebenSat.1-Gruppe.