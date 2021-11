In der letzten Folge der ÄrztInnen-Serie ging es dramatisch zu: Eine Gasexplosion forderte die MedizinerInnen im Grey Sloan Memorial Hospital und die Feuerwehr-Einsatzkräfte von "Station 19". Dabei verstarb der Feuerwehrmann Dean Miller, gespielt von Okieriete Onaodowan.

Onaodowan erklärte in einem Statement, dass es Zeit für neue Projekte wäre. "Es war mir eine große Freude, Dean zu spielen. (...) Ich bin dankbar, dass ich mit so einer lieben und engagierten Crew zusammenarbeiten durfte. Und vor allem möchte ich den Fans danken, die Dean so viel Liebe entgegengebracht haben. Ich hoffe, er hat euch inspiriert, die Welt zu einer besseren machen zu wollen. Seid die Veränderung", wird der Schauspieler und Grammy-Preisträger von "Just Jared" zitiert.

Die neuen Folgen von "Grey's Anatomy" und "Station 19" starten vermutlich im Frühjahr bei uns auf Disney+ und im ORF.