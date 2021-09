"Grey’s Anatomy" trifft "Station 19": Trailer zum Crossover-Event

Am 20. September wurde der erste Trailer zum Crossover-Event zwischen "Grey’s Anatomy" und "Station 19" veröffentlicht. Beide Serien kehren zurück, "Station 19" bekommt eine 5. und "Grey’s Anatomy" eine 18. Staffel.

Die Crossover-Episoden erscheinen am 30. September. Den Anfang macht "Phoenix from the Flame", in der man Mayas und Carinas Hochzeit und einen medizinischen Notfall, bei dem ein Feuerwehrauto involviert sein dürfte, zu sehen bekommt.