"Grill den Henssler": Wer macht in der Frühjahrsstaffel 2026 mit?

"Grill den Henssler"-Team in der Frühjahrsstaffel 2026
Franco Schedl
28.01.26, 14:48
Ab dem 1. März bringt die neue Staffel der Kochshow frische Würze in den Sonntagabend.

VOX bittet zu Tisch – mit neuer Jury, neuer Dynamik und neuen Duellen:  In den sechs neuen  Folgen von "Grill den Henssler" im Frühjahr 2026 stellen sich Koch-King Steffen Henssler und die ambitionierten prominenten Herausforderer dem kritischen Urteil von Zwei-Sternekoch Alexander Herrmann, Wertungsprofi Joachim Llambi und Moderatorin Jana Ina Zarrella

Wenn Kochkunst auf Wettbewerb trifft, ist eines sicher: Die Jury entscheidet gnadenlos. Mit Alexander Herrmann zieht geballte Sterne-Expertise in die Show ein, Joachim Llambi bringt seine unverwechselbare Direktheit und Bewertungsschärfe an den Jurytisch – und Jana Ina Zarrella sorgt weiterhin mit Herz, Temperament und kulinarischer Leidenschaft für die emotionale Balance. Gemeinsam bewerten sie Geschmack, Kreativität und Handwerk und machen klar: Hier zählt jede Nuance auf dem Teller.

Reiner Calmund: Schwerer Abschied von "Grill den Henssler"

Überblick zu den Folgen der Frühjahrs-Staffel von "Grill den Henssler"

VOX zeigt die kommende Frühjahrsstaffel ab 01. März 2026 immer sonntags um 20:15 Uhr. Bereits sieben Tage vorab sind die Folgen auf RTL+ verfügbar.  Das ist die Episodenübersicht:

  • Folge 1: 01.März
    Coach: Johann Lafer

    Jochen Schropp
    Leyla & Mike Heiter
    Lilly Becker 

  • Folge 2: 08.März
    Coach: Mario Kotaska

    Laura Larsson
    Tony Bauer
    Marijke Amado

  • Folge 3: 15.März (Henssler vs. Pooths-Special)
    Coach: Alexander Wulf

    Verona & Rocco
    Rocca, Diego & Franjo
    Verona & Diego

  • Folge 4: 22. März (Coach-Special)

    Daniel Gottschlich
    Max Stiegl
    Ali Güngörmüş 

  • Folge 5: 29. März
    Coach: Frédéric More

    Vincent Gross
    Martin Rütter
    Evelyn Burdecki

  • Folge 6: 05. April (Henssler vs. Rosin-Special) 

    Steffen Henssler vs. Frank Rosin

