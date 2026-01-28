"Grill den Henssler": Wer macht in der Frühjahrsstaffel 2026 mit?
VOX bittet zu Tisch – mit neuer Jury, neuer Dynamik und neuen Duellen: In den sechs neuen Folgen von "Grill den Henssler" im Frühjahr 2026 stellen sich Koch-King Steffen Henssler und die ambitionierten prominenten Herausforderer dem kritischen Urteil von Zwei-Sternekoch Alexander Herrmann, Wertungsprofi Joachim Llambi und Moderatorin Jana Ina Zarrella.
Wenn Kochkunst auf Wettbewerb trifft, ist eines sicher: Die Jury entscheidet gnadenlos. Mit Alexander Herrmann zieht geballte Sterne-Expertise in die Show ein, Joachim Llambi bringt seine unverwechselbare Direktheit und Bewertungsschärfe an den Jurytisch – und Jana Ina Zarrella sorgt weiterhin mit Herz, Temperament und kulinarischer Leidenschaft für die emotionale Balance. Gemeinsam bewerten sie Geschmack, Kreativität und Handwerk und machen klar: Hier zählt jede Nuance auf dem Teller.
Überblick zu den Folgen der Frühjahrs-Staffel von "Grill den Henssler"
VOX zeigt die kommende Frühjahrsstaffel ab 01. März 2026 immer sonntags um 20:15 Uhr. Bereits sieben Tage vorab sind die Folgen auf RTL+ verfügbar. Das ist die Episodenübersicht:
Folge 1: 01.März
Coach: Johann Lafer
Jochen Schropp
Leyla & Mike Heiter
Lilly Becker
Folge 2: 08.März
Coach: Mario Kotaska
Laura Larsson
Tony Bauer
Marijke Amado
Folge 3: 15.März (Henssler vs. Pooths-Special)
Coach: Alexander Wulf
Verona & Rocco
Rocca, Diego & Franjo
Verona & Diego
Folge 4: 22. März (Coach-Special)
Daniel Gottschlich
Max Stiegl
Ali Güngörmüş
Folge 5: 29. März
Coach: Frédéric More
Vincent Gross
Martin Rütter
Evelyn Burdecki
Folge 6: 05. April (Henssler vs. Rosin-Special)
Steffen Henssler vs. Frank Rosin