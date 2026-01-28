VOX bittet zu Tisch – mit neuer Jury, neuer Dynamik und neuen Duellen: In den sechs neuen Folgen von "Grill den Henssler" im Frühjahr 2026 stellen sich Koch-King Steffen Henssler und die ambitionierten prominenten Herausforderer dem kritischen Urteil von Zwei-Sternekoch Alexander Herrmann, Wertungsprofi Joachim Llambi und Moderatorin Jana Ina Zarrella.

Wenn Kochkunst auf Wettbewerb trifft, ist eines sicher: Die Jury entscheidet gnadenlos. Mit Alexander Herrmann zieht geballte Sterne-Expertise in die Show ein, Joachim Llambi bringt seine unverwechselbare Direktheit und Bewertungsschärfe an den Jurytisch – und Jana Ina Zarrella sorgt weiterhin mit Herz, Temperament und kulinarischer Leidenschaft für die emotionale Balance. Gemeinsam bewerten sie Geschmack, Kreativität und Handwerk und machen klar: Hier zählt jede Nuance auf dem Teller.