Steffen Henssler (49) musste sich am Sonntagabend in der neuen Folge seiner Show "Grill den Henssler" einer besonderen Herausforderung stellen. Statt gegen Stars und Sternchen den Kochlöffel zu schwingen, trat der TV-Koch gegen drei bekannte Kollegen an.

Henssler musste sein Können im "Coach-Special" bei Vox (auch bei RTL+) erstmals gegen drei Sterneköche beweisen. Christian Lohse (54), Ralf Zacherl (51) und Ali Güngörmüs (45) - in den vergangenen Staffeln schon Coaches in der Sendung - versuchten den König der TV-Kochshows abzuservieren.