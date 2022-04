"Grill den Henssler": Dschungelprüfungen für Steffen Henssler

Steffen Henssler (49) hat den Auftakt der 16. Staffel seiner Kochshow mit zwei Dschungelprüfungen bestanden und am Ende auch noch den Sieg eingefahren. "Grill den Henssler" (auch bei RTL+) lockte die TV-Zuschauer am vergangenen Sonntag mit einem Dschungel-Special vor die Bildschirme: Henssler trat gegen die Ex-Dschungelcamper Anouschka Renzi (57), Harald Glööckler (56) und Dschungelkönig Filip Pavlović (27) an.

Um seinen Gästen in nichts nachzustehen, standen für den TV-Koch unter anderem Dschungelprüfungen auf dem Programm: Der 49-Jährige musste mit einer Königspython auf den Schultern kochen, außerdem wurde ihm eine chilenische Vogelspinne auf die Hand gesetzt. Ganz wohl war ihm bei der Sache nicht, dennoch blieb er ruhig. Moderatorin Laura Wontorra (33) lobte: "Steffen, du Held!"