Am 26. Mai werden einmal mehr im Marler Stadttheater die prestigeträchtigen Grimme-Preise verliehen - bereits zum 60. Mal. Vorab wurden jetzt die diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Einmal mehr dominieren die Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen Sender die Gewinnerlisten. In diesem Jahr konnte sogar nur der Streamingdienst Disney+ dieser Phalanx Paroli bieten. So wird in der Kategorie Fiktion die UFA-Serie "Sam - Ein Sachse" ausgezeichnet, die seit April 2023 auf Disney+ zu sehen ist. Die Geschichte basiert auf wahren Ereignissen und handelt vom ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland in den frühen 90er-Jahren.

Weitere Preisträger in der Kategorie Fiktion sind zum einen das ZDF-Drama "Tamara" aus der Sendereihe "Das kleine Fernsehspiel" sowie die WDR-Romanverfilmung "Nichts, was uns passiert". Das letztgenannte #MeToo-Drama, das im Ersten zu sehen war, wird gleich doppelt prämiert und erhält obendrein auch noch den Grimme-Preis der Studierendenjury. Der Grimme-Preis Spezial für die experimentierfreudige Verknüpfung von Historie, Pop und Politik geht zudem an die WDR/ZDF/ARTE-Koproduktion "Haus Kummerveldt".