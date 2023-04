Hast du etwas von der Arbeit an der Serie gelernt?

Ja, und zwar, dass das Dosieren von Kraft und Intensität extrem wichtig ist. Gleichzeitig aber auch zu wissen, wann Geduld notwendig und gefragt ist. Man muss bereit sein, Systeme von innen heraus anzugehen und zu verändern, und gleichzeitig muss man dann aber auch sehr bewusst seine eigene Geduld aktivieren. Eine Sache, die mir auch nicht immer leicht fällt.

Mir auch nicht. Ich kämpfe immer noch damit.

Dito. Wenn man im Bauch, im Rückenmark weiß, man hat Recht, aber man wird von Systemen – welchen auch immer – gedrosselt, dann kann das sehr frustrierend sein.

Ich sag mal so: Ich bin ein Schwarzer Schauspieler in Deutschland und gehöre gleichzeitig zu der am glücklichsten geborenen Generation – und trotzdem wurde ich vom System gedrosselt. Das war oft schwer auszuhalten. Bei der Menge an Vorbereitung und Ausbildung, auf die ich zurückblicken kann, und gleichzeitig trotzdem so wenig beruflich interessante Möglichkeiten zu sehen, ist sehr frustrierend. Man weiß selbst, man ist nicht weniger talentiert oder schlechter ausgebildet als andere Leute, aber trotzdem sind die Chancen nicht dieselben.