Wenn am 24. April 2026 der 62. Grimme-Preis verliehen wird, werden wieder viele Stars aus der deutschen TV-Landschaft ins Theater Marl kommen. Mit dabei sein werden dann vermutlich auch Edin Hasanović (33) und Melika Foroutan (50) sowie die deutsche Fernsehikone Frank Elstner (83).

Der langjährige Moderator und Fernsehmacher erhält für seine tragende Rolle in der deutschen Medienlandschaft und sein gesellschaftliches Engagement die "Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands". Hasanović und Foroutan dürfen sich derweil über einen Grimme-Preis für ihren ersten Einsatz als neues Frankfurter "Tatort"-Duo im Fall "Dunkelheit" freuen. Im Bereich "Fiktion" gehen weitere Auszeichnungen an die Serien "Die Affäre Cum-Ex" und "Tschappel" sowie an den Film "Die Nichte des Polizisten". "Unterwegs im Namen der Kaiserin" erhält laut einer Mitteilung den Spezial-Preis "für die zeitgemäße Dekonstruktion des Sisi-Hypes durch eine radikale Ästhetik".