"Großstadtrevier": Das erwartet uns in den neuen Folgen

Personalwechsel im Polizeikommissariat 14

Schweren Herzens verabschiedet sich das Hamburger Polizeikommissariat 14 von Kollegin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz, 38). Mit ihrem Partner Lukas Petersen (Patrick Abozen, 37) geht es in Folge 482 aber noch einmal auf eine emotionale Reise. Revierchefin Küppers (Saskia Fischer, 56) sucht unterdessen eine Nachfolgerin. Sie darf allerdings nicht ihre Favoritin wählen, sondern muss auf Ansage von oben diejenige einstellen, die sie für am wenigsten geeignet hält. Die Wahl fällt auf Bente Hinrichs, gespielt von Sinha Melina Gierke (33), die ab Folge 483 zu sehen ist.

Zudem wird Frau Küppers in den neuen Episoden wieder auf ihre Mutter (Nicole Heesters, 85) treffen und überrascht ihre Kolleginnen und Kollegen mit ungewöhnlichen Aktionen. Auch die Jan-Fedder-Promenade am Hamburger Hafen wird in der Staffel vorkommen. "Großstadtrevier"-Star Fedder (1955-2019) verstarb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren. Berühmt wurde er besonders durch die Darstellung des Polizisten Dirk Matthies.