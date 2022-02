Es kommt selten vor, dass ein renommiertes Branchenblatt wie "The Hollywood Reporter" über österreichische Serien berichtet, aber die hochgelobte Historien-Krimi-Serie "Vienna Blood" hat es geschafft (vielleicht auch deshalb, weil die Erstausstrahlung am Sender BBC Two erfolgte):

Die vom ORF, ZDF und den Arrow Studios International gemeinsam produzierte britisch-österreichische Serie mit "Vorstadtweiber"-Star Jürgen Maurer als Wiener Kriminalbeamter und Matthew Beard als junger Arzt und Freud-Schüler Max Liebermann wird um eine dritte Staffel verlängert, wie "The Hollywood Reporter" nun bekannt gab.