24 Stunden Live-Rekordmarathon

Das ambitionierte Format läuft an zwei aufeinanderfolgenden Abenden: Am Freitag, 29. August, und am Samstag, 30. August, jeweils um 20:15 Uhr in Sat.1. Das Besondere dabei: Die Zuschauer können im Livestream auf Joyn 24 Stunden lang mitfiebern und live mitverfolgen, wie Geschichte geschrieben wird.

"Ich sage nur: Live, live, live! Wir stellen in unserer Show live Weltrekorde auf - und genau das ist für so ein Format entscheidend", erklärt Jörg Pilawa begeistert das Konzept. Seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker ergänzt: "Wir begleiten Menschen, die live im TV versuchen, sich einen Lebenstraum zu erfüllen und über sich hinauszuwachsen. Wir alle wissen nicht, wie es ausgeht. Das macht 'Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde' für mich besonders emotional und spannend."

Die Bandbreite der geplanten Rekordversuche verspricht pure Unterhaltung: Von skurrilen Challenges wie "Bäume lecken" über kraftvolle Duelle beim "Armwrestling" bis hin zu spektakulären Action-Einlagen beim "Männer werfen" ist alles dabei. Wer erfolgreich ist und die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde erhält, entscheidet sich live vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer.