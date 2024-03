Der neue König der RomComs?

Neben Anne Hathaway spielt Nicholas Galitzine die Hauptrolle. Galitzine hat bereits als Soldat mit Herz in dem Netflix-Film "Purple Hearts" Herzen erobert. Zudem ist der Brite schon zwei Mal in die Rolle eines Prinzen geschlüpft: Prinz Henry in "Red, White and Royal Blue" (ebenso eine Prime Video-Verfilmung eines erfolgreichen Buches) und Prinz Robert in Camila Cabellos "Cinderella". Bald verführt er auch als intriganter, junger Mann König James I. in "Mary & George" an der Seite von Julianne Moore. Die Karriere des 29-Jährigen ist eindeutig am aufsteigenden (Romantik-)Ast. Also: Merkt euch diesen Namen!