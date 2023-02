Worum geht's in "Gunthers Millionen"?

Das Leben des Multimillionärs Gunther VI. könnte luxuriöser nicht sein. Er reist in Privatjets, verspeist Steaks mit Blattgold und umgibt sich mit einer glamourösen Entourage aus Werbebotschafter*innen und Unterhaltungskünstler*innen. Dabei ist Gunther ein Schäferhund. Der Legende nach gehörte sein Urgroßvater einst einer geheimnisvollen Gräfin, deren Sohn auf tragische Weise ums Leben kam. Da sie ohne Erben dastand, vermachte sie ihr Vermögen ihrem geliebten Hund.

Um diesen sollte sich ein enger Freund ihres Sohnes, der italienische Pharma-Erbe Maurizio Mian kümmern. Letzterer baute in den vergangenen 30 Jahren im Namen seines tierischen Geldgebers ein Imperium auf, das Investitionen in Luxusimmobilien und kontroverse Gesellschaftsexperimente umfasste und mit einem der größten Steuerbetrugsfälle aller Zeiten in Verbindung gebracht wurde. Eine traumhafte und bizarre Märchengeschichte wie diese wirft natürlich Fragen auf.