„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Digitale Gewalt als Thema

Die Handlung beginnt mit Folge 8.633 auf RTL+ und ist ab dem 20. Oktober bei RTL zu sehen. Bis Ende November erzählt GZSZ die Geschichte über mehrere Wochen weiter. Begleitet wird sie von einer gemeinsamen Awareness-Kampagne von GZSZ, RTL, UFA Serial Drama und HateAid – mit Informationen, Interviews, Social-Media-Inhalten und konkreten Hinweisen auf Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene.

Digitale Gewalt kann jede und jeden treffen – und sie ist niemals harmlos. Gemeinsam mit HateAid macht die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf sexualisierte Gewalt im Netz aufmerksam und möchte Betroffene stärken. Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht Alicia, gespielt von Josefin Bressel.

Zeichen gegen digitale Gewalt

GZSZ greift seit vielen Jahren gesellschaftlich relevante Themen auf und erzählt sie nah an seinen Figuren. Katja Bäuerle, Produzentin bei UFA Serial Drama von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: „Mit Alicias Geschichte möchten wir sichtbar machen, wie sehr digitale Gewalt das Leben von Betroffenen beeinflussen kann – und warum es so wichtig ist, hinzusehen und das Thema ernst zu nehmen.“



Ende Oktober nimmt die Bedrohung für Alicia dann eine neue Dimension an: Sie wird mit manipulierten Bildern und Videos konfrontiert. Deepfakes können Menschen gezielt verletzen, ihren Ruf beschädigen und weit in ihr privates Umfeld hineinwirken. Sowohl öffentliche Personen als auch Millionen Betroffene erleben, wie digitale Angriffe und die Verbreitung manipulierter Inhalte über den Bildschirm hinauswirken können.

Im Rahmen der Kampagne berichten weitere GZSZ-Stars von ihren Erfahrungen und setzen ein Zeichen gegen digitale Gewalt. Presseinformationen, Interviewangebote und Hintergrundgespräche mit dem Cast und HateAid begleiten die Geschichte in mehreren Wellen. Je nach Anlass werden zudem Statements sowie freigegebenes Szenenmaterial und Standfotos u. a. auf den Social Media-Kanälen der Serie angeboten.