Spoiler-Warnung! In einer ganz besonderen Doppelfolge am 22. Juni ab 19:40 Uhr auf RTL bis in die Primetime hinein wird enthüllt, dass ausgerechnet die allseits beliebte Nina hinter den dramatischen Taten und Morden rund um Zoe und Carlos steckt. Doch wie konnte es so weit kommen?

Die Hintergründe der beiden GZSZ-Morde erklärt

Die besondere Stärke dieser außergewöhnlichen Geschichte liegt darin, dass Nina nicht als klassische, eiskalte Täterin gezeichnet wird. Stattdessen erzählt die packende Story das sensible Porträt einer Frau, die emotional immer weiter in sich zusammenbricht. Tiefsitzende Traumatisierung, Verlust, quälende Schuldgefühle, nackte Angst und eine permanente existenzielle Überforderung treiben sie – gleichzeitig unter dem Druck durch die Erpressung von Zoe, die nicht nur Ninas Leben aus den Angeln hebt – Schritt für Schritt in die absolute Isolation und schließlich zu schrecklichen Taten.

Gerade deshalb dürfte die spektakuläre Auflösung viele Zuschauer:innen vollkommen unvorbereitet treffen. Obwohl Ninas Entscheidungen zunehmend drastischer werden, zeigt die Geschichte zugleich die innere Zerrissenheit ihrer Rolle. Dadurch entsteht eine emotionale Ambivalenz, die Mitgefühl und Entsetzen gleichermaßen auslöst. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie weit ein Mensch gehen kann, bevor er die Kontrolle über sein eigenes Handeln verliert. Mit der Doppelfolge ist die Geschichte von Nina jedoch noch nicht abgeschlossen.