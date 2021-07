Kaffeefilter, Jeans und beige Unterwäsche

Felix von Jascheroffs "GZSZ"-Figur John hat so einiges in den letzten Jahren mitgemacht: Neben einigen Affären waren auch skandalösere Handlungen – wie beispielsweise Sex mit der eigenen Schwester – Teil seiner Serien-Geschichte.

Dabei erlebte der 38-Jährige auch einige Sexszenen am Set, über die er im Interview sprach. "Manchmal hat man eine Jeans unter der Decke an. Oder wir tragen einen fleischfarbenen Schlüpper", so von Jascheroff, bezüglich der Drehs bei "GZSZ". Manche Kollegen hätten auch auf einen eher ungewöhnlichen Trick gesetzt, um sich vor den Kameras zu bedecken: Sie klebten Kaffeefilter über ihren Penis.