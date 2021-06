Produzentin schaltet sich ein

Produzentin Stacy Rukeyser plauderte deshalb gegenüber "Collider" einige Details zum Dreh aus. Sicher ist: "Das ist kein Body-Double."

Was sie hingegen nicht beantwortet, ist die Frage, ob es sich hier um eine Prothese handelt. "Ich kann euch sagen, was Adam dazu sagt, nämlich, dass ein Gentleman schweigt. Wir überlassen es also der Fantasie der Betrachtenden", fügte Rukeyser hinzu.

Wichtiger sei für die Geschichte ohnehin, was mit Cooper (Mike Vogel) in der Szene passiert: "Es war wichtig zu zeigen, wie besessen er zu diesem Zeitpunkt bereits war, dass er sogar den Ex-Freund seiner Frau beobachtet. Es ist ein innerlicher Kampf."

Die erste Staffel von "Sex/Life" ist auf Netflix im Streaming-Angebot.