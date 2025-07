Wolfgang Bahro (64) erlebt als Jo Gerner dramatische Tage in der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL und eine Woche vorab auf RTL+ ). Eine lebensrettende Operation nach einem Autounfall verläuft bei Gerner zunächst gut, doch sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Er erleidet einen Schlaganfall und fällt ins Koma .

Krimi-Rolle für Wolfgang Bahro

Der Schauspieler stand im Juni für "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" vor der Kamera. Der Film soll in der RTL-Reihe "Tödlicher Dienst-Tag" laufen.

Bahro übernimmt in dem Krimi die Rolle des Profilers Armin Weber, der nach seiner Rückkehr in den Polizeidienst gemeinsam mit seinem Sohn Gregor Weber - gespielt von Felix Kreutzer - ermittelt. Gregor ist ebenfalls Kriminalhauptkommissar. Beide bekommen es mit einem Serienmörder zu tun, der laut Inhaltsangabe "nicht nur ein perfides Spiel mit ihnen treibt, sondern auch alte Wunden aufreißt". Die Geschichte nimmt seinen Anfang mit einem "aufsehenerregenden Mord in der Potsdamer Heilandskirche".

"Letzte Woche haben wir die finalen Szenen für den Krimi abgedreht, sodass ich ab nächster Woche wieder für 'GZSZ' vor der Kamera stehen kann", berichtet der Schauspieler in dem RTL-Interview. Jo Gerner werde dann hoffentlich bald aus dem Koma erwachen und wieder zu alter Form auflaufen. "Oder vielleicht kommt es doch ganz anders? Bei 'GZSZ' weiß man nie", lacht das Serien-Urgestein.