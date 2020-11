"Hägar der Schreckliche" wird zur Cartoon-Serie im TV

Hägar wurde im Jahr 1973 vom US-amerikanischen Comic-Zeichner Dik Browne erfunden. Seitdem verzweifelt der Wikinger in seinen Comic-Strips immer wieder an der sich rasant verändernden Welt. Die kurzen Geschichten, die weltweit in beinahe 2000 Zeitungen erscheinen, sind lustige Parodien vergangener Zeiten wie auch der Gegenwart.

Sogar im US-Wahlkampf hatte Hägar einen Kurzauftritt: Während einer Videokonferenz des gewählten US-Präsidenten Joe Biden, bei der er Kamala Harris als seine Vizepräsidentin vorstellte, war ein eingerahmter Hägar-Comic-Strip auf seinem Schreibtisch zu sehen.