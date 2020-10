"Invincible"-Trailer: Superhelden-Serie des "The Walking Dead"-Schöpfers

Kirkman sagte, die TV-Serie werde sich "sehr eng" an der Comic-Vorlage orientieren und – trotz Veränderungen bei manchen Charakteren und ihren Rollen – "same flavor" wie das Comic sein. Corey Walker, den Zeichner der Comic-Serie, werde seinen einzigartigen Stil auch bei der TV-Serie umsetzen. Aber auch mit Blick auf die Gewaltdarstellung im Comic werde die Serie keinesfalls zurückstecken. Via Twitter teilte Kirkman das Interview im Rahmen der New York Comic Con, die heuer wie so viele Events online stattfand: