Das bis zur letzten Minute spannende Viertelfinale der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich hat am 19. Juli 2025 mehr als zehn Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt und dem ZDF damit den Primetime-Sieg geholt. Das Halbfinale wird vermutlich ebenfalls für eine Top-Quote sorgen. Wie die ARD mitteilte, wird die Partie gegen Spanien am Mittwoch, 23. Juli, live im Ersten zu sehen sein. Auch auf ORF 1 wird das Halbfinale live übertragen.

Übertragung startet um 20:15 Uhr

In Zürich treffen die deutschen Frauen ab 21 Uhr auf Spanien, die sich als bislang beste Mannschaft der EM in der Schweiz die Favoritenrolle erspielt haben. Die ARD überträgt am 23. Juli live bereits ab 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek, wie es in einer Pressemitteilung des Senders heißt. ARD-Expertin Almuth Schult und Moderator Claus Lufen werden die Übertragung live aus dem Stadion begleiten. Als Reporter ist Bernd Schmelzer im Einsatz. Die "Tagesthemen" sollen in der Halbzeitpause von circa 21:50 bis 21:59 Uhr laufen.

In der Pressemitteilung wird ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky mit den Worten zitiert: "Wir freuen uns sehr auf den Mittwoch - die DFB-Elf hat gestern Abend gezeigt, dass sie bereit ist, alles zu investieren, um bei diesem Turnier bis zum Ende dabei zu bleiben. Deshalb hoffen wir sehr, dass es wieder ein großartiges und hoffentlich bis zum Ende spannendes Spiel werden wird!"

Bereits am Dienstag, 22. Juli, steigt das Halbfinale zwischen England und Italien, ebenfalls ab 21 Uhr. Die Partie in Genf werden vom ZDF und ORF 1 gezeigt, auch online. Beide Halbfinalspiele und auch das Finale am 27. Juli, 18 Uhr, werden zudem im Hörfunk übertragen (ARD-Audiothek).