Eine abgewohnte Vorstadtvilla zum Schnäppchenpreis - dieses Angebot muss doch einen Haken haben. Tatsächlich macht der Käufer in der ORF-Komödie mit dem Arbeitstitel „Halbweg“ bald eine ziemlich verstörende Entdeckung: er ist offenbar nicht der einzige Bewohner, denn der frühere Besitzer taucht ebenfalls noch auf obwohl er doch eigentlich bereits tot sein müsste. Regisseurin Olivia Retzer beschreibt die Produktion als „Genre-Mix zwischen Komödie und auch ein paar Mystery-Elementen“. Neben Manuel Rubey und Simon Schwarz unter anderem auch Oliver Rosskopf, Caroline Frank, Emilia Leytner, Jutta Fastian, Zeynep Buyraç und Aleksandar Petrovic zu sehen.

Worum geht es in „Halbweg“?

In der Hoffnung, seine Ehe zu retten, kauft Stefan Altermann (Manuel Rubey), ebenso erfolgreicher wie egozentrischer Architekt, eine abgewohnte Vorstadtvilla zum Schnäppchenpreis. Sein Plan ist, die Villa zu renovieren und damit seine Noch-Frau Nathalie (Caroline Frank) zu beeindrucken: Er kann etwas schaffen, er kann Verantwortung übernehmen. Doch das Objekt erweist sich nicht nur als Bastlerhit, sondern offenbar auch als Domizil eines anderen – Theo (Simon Schwarz), ein Mann mit rotem Haar und einem Handtuch um die Hüften, behauptet, der Besitzer der Villa zu sein und besteht darauf, dass Stefan umgehend auszieht. Der denkt gar nicht daran, muss er doch auch für eine wichtige Kundin einen Entwurf fertigstellen, um das Architekturbüro zu retten.

Was zunächst ein bizarres Missverständnis zu sein scheint, eskaliert zu einem regelrechten Kleinkrieg zwischen Stefan und Theo. Stefan schaltet die Polizei ein, doch muss er feststellen, dass er offenbar der Einzige ist, der Theo sehen kann. Hat er Halluzinationen? Hat er zu viel Marihuana konsumiert? Ist es der Stress rund um die Trennung von Nathalie? Doch es ist viel schlimmer: Theo ist der frühere Besitzer der Villa. Und er ist vor neun Monaten in der Badewanne ums Leben gekommen. Er ist also – ein Geist. Ein Geist, der aus unerklärlichen Gründen das Haus nicht verlassen kann, nicht einmal nach dem beherzten Eingreifen einer im Netz gut bewerteten Geisteraustreiberin (Jutta Fastian). Und es liegt nun an Stefan, gemeinsam mit Theo herauszufinden, was diesen auf halbem Weg ins Jenseits festhält …

Gedreht wurde „Halbweg“ in Juni und Juli 2026 in Wien und soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.