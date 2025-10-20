Die Spooky-Season steht bevor und Netflix liefert die perfekte Watchlist für gruselige Abende auf dem heimischen Sofa! Ob schwarzhumorige Mystery, nervenaufreibender Thriller, klassischer Slasher oder psychologischer Horror – für alle Vorlieben ist gesorgt. Hier sind einige Streaming-Tipps fürs heurige Halloween.

Texas Chainsaw Massacre Was darf auf einer Must-Watch-List auf gar keinen Fall fehlen? Ein Slasher-Film.

Der von Tobe Hooper im Jahr 1974 produzierte "Blutgericht in Texas" hat das Genre Horror geprägt wie kaum ein anderer Film. In David Blue Garcias Fortsetzung kehrt Leatherface (Mark Burnham) nach fast 50 Jahren aus dem Untergrund zurück und knöpft sich eine Gruppe von Freunden und Freundinnen vor, die in Harlow ein neues Geschäftskonzept umsetzen wollen und dabei leider sein Zuhause zerstören. Das hätten sie lieber nicht tun sollen…

Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities Bevor das neue Meisterwerk "Frankenstein" am 7. November auf Netflix startet, bietet sich Guillermo del Toros "Cabinet of Curiosities" an, um tiefer in das filmische Paralleluniversum des Ausnahmeregisseurs einzutauchen. In acht Folgen, die von del Toro produziert und mit einem Team von Autor:innen und Regisseur:innen umgesetzt wurden, wird eine alternative Betrachtungsweise auf das Genre gegeben – von makaber bis magisch, gotisch bis grotesk oder klassisch gruselig.

MONSTER: Die Geschichte von Ed Gein In der dritten Staffel von Ryan Murphys und Ian Brennans Serie MONSTER steht der Serienkiller Ed Gein (Charlie Hunnam) im Fokus. Geins Leben war geprägt von Isolation, Psychose und einer alles verzehrenden Besessenheit seiner Mutter. Geins perverse Verbrechen erschufen eine neue Art von Monster, das Hollywood jahrzehntelang heimsuchen sollte. Von "Psycho" über "Blutgericht in Texas" bis hin zu "Das Schweigen der Lämmer" – Geins makaberes Vermächtnis brachte fiktive Monster hervor, die ihm nachempfunden waren, und entfachte eine kulturelle Obsession für kriminelle Abweichler. Ed Gein beeinflusste nicht nur ein Genre – er wurde zum Vorbild für den modernen Horror.

Resident Evil -Serie Es ist 14 Jahre her, dass sich das tödliche Virus, das alle Infizierten zu blutrünstigen Zombies werden lässt, ausgebreitet hat. Während Jade Wesker (Ella Balinska) um ihr Überleben kämpft, macht sie Entdeckungen, die ihren Vater (Lance Reddick) in Verbindung mit dem Pharmakonzern Umbrella Corporation bringen. Je mehr sie ihre Suche fortsetzt, desto klarer wird ihr, dass ihre Schwester Billie (Adeline Rudolph) ebenfalls ein dunkles Geheimnis hütet. Wem kann sie noch vertrauen?

Wednesday In Staffel 2 kehrt Wednesday Addams (Jenna Ortega) zurück an die Nevermore Academy. Mit im Gepäck sind neue Feinde und mysteriöse Geschehnisse… Während das neue Schuljahr ereignisreich beginnt, muss sich Wednesday auch mit ihrer Familie, Freunden und alten Widersachern auseinandersetzen. Ihr messerscharfer Verstand und unverkennbar trockener Charme helfen ihr dabei, den neuen, finsteren Geheimnissen auf den Grund zu gehen.

Spuk in Hill House Wer Paranormales liebt, wird in Mike Flanagans "Spuk in Hill House" fündig: In den 1980er Jahren zieht eine Familie mit fünf Kindern in ein heruntergekommenes Haus. Schnell fällt ihnen jedoch auf, dass etwas mit diesem Haus nicht stimmt. Paranormale Aktivitäten bestimmen ab jetzt den Alltag der Familie. Die Kinder ziehen aus und kehren erst durch den Suizid der jüngsten Schwester zurück. Die Geister, die sie einst riefen, holen sie wieder ein.

Leave the World Behind Alles läuft wie geplant, als Amanda (Julia Roberts) und ihr Ehemann Clay (Ethan Hawke) mit ihren Kindern Archie (Charlie Evans) und Rose (Farrah Mackenzie) für das Wochenende in ein luxuriöses Haus auf dem Land fahren, das sie angemietet haben. Doch schnell wird ihre Auszeit vom eigentlichen Hausbesitzer – G.H. (Mahershala Ali) und seiner Tochter Ruth (Myha'la) – gestört, die offenbar aufgrund von Straßensperren nicht in die Stadt gelangen. Danach ist nichts mehr, wie es war. Die Kommunikationssysteme brechen zusammen, letzte Meldungen berichten von mysteriösen Cyberangriffen, die die gesamte Menschheit betrifft. Je bedrohlicher die Situation wird, desto mehr müssen alle im Haus zusammenrücken und sich auf das Schlimmste vorbereiten...

A Babysitter’s Guide to Monster Hunting Als die gerade auf die Highschool gewechselte Kelly Ferguson (Tamara Smart) widerwillig zustimmt, an Halloween auf den kleinen Jacob Zellman (Ian Ho) aufzupassen, hätte sie nicht im Traum damit gerechnet, vom internationalen geheimen Orden der Babysitter rekrutiert zu werden, der Kinder mit besonderen Kräften vor Monstern beschützt. Kelly verbündet sich zu Jacobs Schutz mit der ernsthaften Ortsverbands-Vizepräsidentin Liz Lerue (Oona Laurence), dem technischen Genie Berna Vincent (Troy Leigh-Anne Johnson), der Monsterexpertin Cassie Zhen (Lynn Masako Cheng) und dem Meister der Elixiere Curtis Critter (Ty Consiglio), um das Schreckgespenst Grand Guignol (Tom Felton), die glamouröse Hexe Peggy Drood (Indya Moore) und deren Heer von mysteriösen Monstern abzuwehren.