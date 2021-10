"Halloween Kills": Petition fordert Cut brutaler Mord-Szene

"Respektlos"

Der Organisator der Petition, Jesse Streeter, fände besonders eine Szene unerträglich: Wie schon im Trailer zu sehen ist, werden Feuerwehrleute zu einem brennenden Haus gelockt, um dann von Killer Michael Myers ermordet zu werden. Das sei laut der Petition "respektlos" gegenüber echten Feuerwehrleuten.

"Ich will, dass die Szene, in der Feuerwehrleute im neuen Film 'Halloween Kills' getötet werden, (entfernt wird, Anmerkung). Es ist falsch, weil Feuerwehrleute bereits in Häuser gelockt wurden und dann von den Menschen, die das Feuer gelegt haben, umgebracht wurden. Es ist falsch, dass Michael die Feuerwehrleute mit der Ausrüstung anderer Feuerwehrleute umbringt.

Als angehender Feuerwehrmann finde ich das respektlos und auch meine Eltern, ehemalige Feuerwehrleute, sehen das so. Ich will, dass diese Szene aus dem Film geschnitten wird. (...) Es gibt keinen Grund für diese grausame Szene. Vor allem, weil das auch schon in der Realität passiert ist", so Streeter in der Forderung.