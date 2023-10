"Halloween Park": Der Trailer zum neuen Grusel-Film ist da!

Worum geht es?

Parkmanagerin Fiona (Wilma Lidén) soll sich um ein paar Bekannte kümmern, die bei einem Gewinnspiel schon ein vorzeitiges Halloween-Fest in Liseberg gewonnen haben. Sprich eine ganze Nacht, ganz allein in dem leeren Park. Doch Zuckerwatte, tolle Fahrgeschäfte und viel Spaß verwandeln sich bald in etwas ganz anderes, als sie feststellen, dass sie nicht allein im Park sind. So wird die Nacht der Träume schnell zu einem wahr gewordenen Albtraum.