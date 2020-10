Die feuchten Träume des zwölfjährigen Cole (Judah Lewis) verwandeln sich eines Abends abrupt in einen Albtraum: Alles fängt gut an. Die Eltern sind aus dem Haus. Cole ist alleine mit seiner attraktiven Babysitterin Bee (Samara Weaving). Doch dann schleicht er sich heimlich aus seinem Zimmer, um zu beobachten, was die Babysitterin so treibt, wenn er schlafen sollte. Böser Fehler! Denn Bee gehört einem Satanskult an, der es auf jungfräuliche Menschenopfer abgesehen hat. Plötzlich wird aus dem schönen Abend ein Überlebenskampf für Cole. Im zweiten Teil "The Babysitter: Killer Queen" (2020) kommen zum Teenie-Slasher noch Dämonen dazu. Ideal für Halloween!

"The Babysitter" ist ebenso wie die Fortsetzung bei Netflix zu sehen.