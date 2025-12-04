Eine neue, sechsteilige Serie über die Beatles ist in der Mache! Die Dramaserie trägt den Titel "Hamburg Days" und soll in den frühen Jahren der legendären Band spielen, heißt es in einer Pressemitteilung. W&B Television und Turbine Studios produzieren das Ganze demzufolge für AGC Television, das deutsche ZDF und die britische BBC .

Darum soll es in "Hamburg Days" gehen

"Hamburg Days" wird - wie der Titel bereits andeutet - nicht nur in Liverpool, der englischen Heimat der Beatles, sondern vor allem auch in der Hansestadt spielen. Die Idee zur Serie stammt von Benjamin Benedict, der als Produzent beteiligt und unter anderem für "Unsere Mütter, unsere Väter" bekannt ist. Hauptautor der Drehbücher ist Jamie Carragher ("Succession"), Regisseur Christian Schwochow (47) ist Showrunner. Die Regie führt Mat Whitecross (48). Wer in den Rollen zu sehen sein wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Das Casting hat demnach schon in Großbritannien begonnen.

Die Serie "Hamburg Days" basiert auf Klaus Voormanns (87) Autobiografie "'Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier, John?': Erinnerungen an die Beatles und viele andere Freunde". Jener steht auch beratend zur Seite. "Ich wurde in Berlin geboren, aber mein Herz gehört Hamburg", wird er zitiert. "Und so berührt es mich sehr, dass in einer Serie mit entsprechend erzählerischem Raum meine spannenden und prägenden Hamburg Days und die meiner Freunde wieder zum Leben erweckt werden."

Anfang der 1960er wird die Serie spielen. In den Clubs von St. Pauli "entwickelt sich zu dieser Zeit eine neue Musik-Szene und so manche Band träumt hier vom großen Durchbruch". Mit dabei: ein junges Künstlerpaar namens Klaus und Astrid. "Als sie eines Abends einer chaotischen Band aus Liverpool begegnen und sich mit den Musikern anfreunden, ahnt noch keiner von ihnen, dass sie schon bald gemeinsam den Stein ins Rollen bringen, der aus dieser unbekannten Kneipen-Band das größte Musikphänomen aller Zeiten machen wird: die Beatles."