Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Buckley und Zhoe

Im Interview mit "Vogue" hat Mescal seiner Vorfreude auf dieses Projekt Ausdruck verliehen, indem er meinte: "Der Roman war einfach erschütternd und ich sehne die Arbeit an dem Film herbei. Wenn man meinem jüngeren Ich erzählt hätte, dass ich heuer diese Rolle übernehme, hätte ich es garantiert nicht geglaubt. Jessie und ich waren zwar schon am Film "Die Frau im Dunkeln" beteiligt, doch wir haben damals keine einzige gemeinsame Szene miteinander gedreht. Ich halte sie für eine der allergrößten Schauspielerinnen unserer Zeit. Und Chloé ist eine Regisseurin, bei der ich es gar nicht erwarten kann, mit ihr in Kontakt zu kommen, um Hals über Kopf in die Welt dieser Figuren einzutauchen."

Basierend auf der Romanvorlage hat es übrigens im Vorjahr bereits passenderweise eine Bühnenfassung der Royal Shakespeare Company gegeben. Wann die Filmversion von "Hamnet" dann im Kino oder bei einem Streaminganbieter zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.