Seit Mai entstehen in Going am Wilden Kaiser in Tirol die neuen Folgen der beliebten TV-Reihe "Der Bergdoktor" (seit 2008, ZDF). Nun gewährt Hauptdarsteller Hans Sigl (54) einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Dreharbeiten. Der Anlass: Die ersten beiden Episoden der 18. Staffel sind im Kasten.

"Letzter Drehtag der ersten beiden Folgen. Es war ein schöner Abend. Immer voller Wehmut, auch wenn man 'nur' 33 Tage an 2 mal 90 min gemeinsam arbeitet. Aber genau dieser erhöhte Druck und die Ausnahmesituation ist das, was verbindet", beginnt der Fanliebling seinen gefühlvollen Instagram-Post, den er mit zwei atmosphärischen Bildern illustriert. Zu sehen ist einmal die Abendstimmung über den Bergen und auf dem zweiten Foto eine Berghütte mit dem Fast-Vollmond dahinter.