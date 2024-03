Neue Beziehungsprobleme für den Bergdoktor?

Das Happy End von Staffel 17 hat Karin (Hilde Dalik) und Martin als glückliches Paar gezeigt, doch womöglich bahnt sich neue emotionale Belastung an, da Caro Pflüger (Barbara Lanz) dem Bergdoktor aus Dankbarkeit für seine Überredungskünste bei ihrem Ex-Mann Claus (Beat Marti) um den Hals gefallen ist. Dieses Verhalten hat nicht nur bei den Dabeistehenden Anlass zu eindeutigen Kommentaren gegeben, auch wir fragen uns, ob sich da nicht auf Caros Seite tiefe Gefühle für Martin Gruber entwickeln.

Auch wie es mit der Beziehung zwischen Paul und Susanne weitergeht, bleibt abzuwarten; und ob Hans und Lisbeth ihre Zufriedenheit beibehalten können, ist ebenfalls fraglich. Warten wir also ab, was uns der Bergdoktor an weiterem Unterhaltungswert verordnet, sobald er wiederkehrt.