Harrelson und McConaughey spielen sich in Comedy-Serie selbst

Reunion nach neun Jahren

McConaughey und Harrelson spielten 2014 gemeinsam in der HBO-Krimidramaserie "True Detective" die Hauptrollen als Detectives der Staatspolizei von Louisiana, Rust Cohle und Marty Hart. In der zweiten Staffel (2015) übernahmen dann Colin Farrell (46) und Vince Vaughn (52), in Staffel drei von 2019 sah man Mahershala Ali (49) in einer der Hauptrollen.

In der neuen vierten Staffel von "True Detective" spielt Jodie Foster (60) Detective Liz Danvers. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Evangeline Navarro ermittelt diese in Alaska.