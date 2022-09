Matthew McConaughey: Neuer Film wegen Kontroverse verworfen

Eine improvisierte Fußballnationalmannschaft holt den WM-Titel

Im auf einer wahren Geschichte basierenden Sportfilm "Dallas Sting" sollte es um das erste von der FIFA sanktionierte WM-Turnier für Frauen gehen. Dieses fand im Jahr 1984 in Xi'an in China statt. Nationalmannschaften wurden hierzu eingeladen, doch in den USA gab es zum damaligen Zeitpunkt noch gar kein Nationalteam der Frauen. Nach einer landesweiten Suche fuhr schließlich ein Highschool-Team aus Dallas, Texas, zum Turnier. Die unter-19-jährigen Spielerinnen holten im Finale gegen die erfahrene Auswahl Italiens den Titel.

Matthew McConaughey hätte mit Bill Kinder den Coach der Siegermannschaft spielen sollen. Er trat seinen Trainerposten ohne vormalige Coaching-Erfahrung im Fußball an.