Harry und Meghan: Bestsellerverfilmung für Netflix?

Parallelen zum eigenen Leben?

Der Roman, der sich laut "The Sun" allein in der ersten Woche seiner Veröffentlichung im vergangenen Mai 37.000 Mal verkaufte und in der New-York-Times-Bestsellerliste landete, soll gewisse Parallelen zu Harrys und Meghans Leben aufweisen. Das Buch behandelt Themen wie ein Kindheitstraumata aufgrund des Verlusts eines Elternteils bei einem Autounfall oder psychische Gesundheit. Zum einen ist da der Unfalltod von Harrys Mutter Prinzessin Diana (1961-1997), zum anderen sprachen beide in der Vergangenheit immer wieder über ihre mentalen Probleme.

Der Roman spielt zudem in der Nähe von Toronto in Kanada, dem ehemaligen Wohnort von Herzogin Meghan. Ein Insider erklärte "The Sun": "Die Themen des Buches faszinierten das Paar und es wurde für ihre erste Adaption mit Netflix ausgewählt." Eine weitere Quelle erklärte, dass die Verfilmung für die beiden ihre bisher "größte und bedeutendste Aufgabe als Produzenten" sei.