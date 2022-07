Was ist über Harry und Meghans Dokuserie bekannt?

Der britische "Mirror" berichtete Ende Juni, dass Harry und Meghan für ihre Netflix-Serie angeblich die "The Handmaid's Tale"-Regisseurin Liz Garbus (52) gewonnen haben. Mit Garbus hätte das Paar eine Filmemacherin im Boot, die definitiv weiß, wie die Dramen des wahren Lebens eingefangen werden: Mehrere Dokumentationen, die sie entweder selbst drehte und/oder produzierte, waren für einen Oscar nominiert. Etwa "The Farm: Angola, USA" (1998), "Killing in the Name" (2011) oder zuletzt "What Happened, Miss Simone?" (2015), eine Doku über die US-Sängerin und Menschenrechtsaktivistin Nina Simone (1933-2003).

Bereits im Mai hatte "Page Six" gemeldet, dass die Dokuserie eine Art "Keeping Up With The Kardashians" werden könnte. Es soll laut einem Hollywood-Insider eine echte Doku-Soap werden, inklusive Homestory und sehr privaten Inhalten. Netflix selbst hat sich zu dem Projekt bislang noch nicht geäußert, ebenso wenig zu einem genauen Starttermin der fünften "The Crown"-Staffel. Bisher ist nur bekannt, dass die neuen Folgen voraussichtlich im November 2022 erscheinen sollen.