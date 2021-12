"The Crown": Wird sie Meghan Markle darstellen?

20-Jahre-Regel

Wer Meghan wirklich in "The Crown" darstellen könnte, ist aber eigentlich irrelevant, da Serienschöpfer Peter Morgan bereits mehrmals betonte, keine aktuellen Handlungen des britischen Königshauses in der Serie aufgreifen zu wollen.

"Harry und Meghan sind in der Mitte ihrer Reise und ich weiß nicht, wie ihre Geschichte weitergeht oder endet. (...) Ich fühle mich wohler, wenn ich über Dinge schreibe, die mindestens 20 Jahre her sind. Das ist genug Zeit und Abstand, um Dinge und deren Rolle und Gewichtung zu verstehen", so Morgan gegenüber "The Hollywood Reporter".

Nach der sechsten Staffel von "The Crown" soll daher Schluss sein. Staffel 5 erscheint im November 2022 auf Netflix, wo auch die anderen Staffeln zu sehen sind.