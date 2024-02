Seit Wochen gibt es Spekulationen rund um den Deal von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) mit Netflix, der 2025 angeblich auslaufen soll. Nach drei bisher erschienenen Produktionen und einem eingestellten Projekt soll aber noch lange nicht Schluss sein. Derzeit sind laut Netflix insgesamt drei Serien und ein Film der Royals geplant.

"Oh, woran arbeiten sie...", habe Bela Bajaria, Chief Content Officer bei Netflix, im Rahmen eines Events laut des Branchenportals "Deadline" gesagt und dann erklärt: "Sie haben zwei ungeskriptete Sachen, an denen sie mit Brandon [Riegg] arbeiten. Und sie haben einen Haufen Projekte in Entwicklung, sie haben einen Film in Entwicklung und eine geskriptete Serie, an der sie arbeiten. Also alles in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, mit einem Film, einer Fernsehserie und zwei Shows ohne Skript." Bis eines der Projekte erscheint, dürfte es also noch dauern.