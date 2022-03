Sex im Abspann

Im dritten Teil spielt nämlich die Karte des Rumtreibers eine wichtige Rolle für Harry und seine FreundInnen. Sie zeigt an, wer sich gerade an welchem Ort in Hogwarts aufhält – was natürlich für die heimlichen Ausflüge der Hauptfiguren durchaus praktisch sein kann.

Der Abspann des dritten "Harry Potter"-Films zeigt ebenfalls die Karte mit den Credits. Wer genau hinsieht, sieht neben den Namen aber auch eine angedeutete Sexszene: