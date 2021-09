Es könnte an Henry Cavill in seiner Rolle als Geralt liegen, dass ZuseherInnen von der Serie angeturnt werden. Könnte aber auch an Anya Chalotra und Royce Pierreson liegen – das sei jedem selbst überlassen. Dass die Serie vor Sex-Appeal nur so strotzt, ist aber sicher.

Der heißeste Teil: Die dritte Folge in der ersten Staffel befriedigt alle voyeuristischen Fantasien mit einer Liebesnacht von Yennefer (Chalotra) und Istredd (Pierreson).